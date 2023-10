AVANT-PAPIER-Les bénéfices des banques américaines devraient augmenter en raison de la hausse des taux d'intérêt, tandis que Wall Street reste à la traîne

(Mise à jour des prix aux paragraphes 13 et 14.) par Tatiana Bautzer, Saeed Azhar et Niket Nishant NEW YORK, 10 octobre (Reuters) - Les plus grands prêteurs à la consommation américains devraient afficher des bénéfices plus élevés au troisième trimestre, contrairement aux banques d'investissement toujours confrontées à un ralentissement des transactions , selon les analystes. JPMorgan Chase JPM.N , qui donne le coup d'envoi des résultats des grands prêteurs américains vendredi, donnera le ton pour les grandes banques. Elle devrait afficher une hausse d'environ 25 % de son bénéfice par action (EPS) par rapport à l'année précédente, selon les estimations de LSEG. Goldman Sachs GS.N et Citigroup C.N devraient enregistrer les plus fortes baisses de bénéfices par action, soit 35 % et 26 % respectivement, selon les estimations de LSEG. Le BPA de Morgan Stanley MS.N devrait également baisser. "Ce trimestre est marqué par des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps", a déclaré Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo. "Ils affecteront le financement des banques, les prêts, la capacité des emprunteurs à rembourser les prêts, les pertes sur les titres et les exigences en matière de capital." JPMorgan, le plus grand banque du pays, est "le mieux placé" pour faire face à des taux plus élevés et pourrait surprendre les marchés avec des résultats plus élevés que prévu, a déclaré Ebrahim Poonawala, analyste chez Bank of America, qui a revu à la hausse son estimation des bénéfices. Les employeurs américains ont créé 336 000 postes en septembre, renouant ainsi avec la fièvre de l'embauche observée pendant la pandémie, ce qui pourrait renforcer les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Une nouvelle hausse, et la persistance de coûts d'emprunt élevés, pourraient jeter un froid sur la reprise naissante des transactions. Les directeur général de Wall Street ont cité le retour de certaines offres publiques initiales, y compris pour Arm Holdings ARM.O de SoftBank, comme des signes d'un renouveau du marché après des mois de marasme. Le déclenchement d'une guerre en Israël pourrait encore refroidir le sentiment du marché. "L'environnement est constructif et les commissions des banques d'investissement ont tendance à être plus élevées jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Jason Goldberg, analyste bancaire chez Barclays. Selon lui, il faudra peut-être attendre 2024 pour que les marchés de capitaux s'améliorent de manière plus générale. Malgré ce regain d'optimisme, l'activité des banques d'investissement reste déprimée. Selon les données de Dealogic, les commissions des banques d'investissement mondiales ont diminué de près de 17 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 15,2 milliards de dollars. Les marchés pourraient être encore plus ébranlés par la hausse des rendements des obligations du Trésor américain, ce qui ébranlerait la confiance des investisseurs et présenterait des risques pour les banques qui détiennent un grand nombre de ces titres dans leurs livres. Lorsque les taux augmentent, le prix des obligations baisse , ce qui représente des pertes sur le papier qui seraient réalisées si les banques vendaient les obligations. Après l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars, en partie à cause des pertes de son portefeuille de titres, les investisseurs se sont concentrés sur les risques posés par les pertes de papier sur les obligations détenues par l'ensemble du secteur. Selon Richard Ramsden, analyste bancaire chez Goldman Sachs, les pertes non réalisées sur les titres connaîtront une "augmentation significative" pour atteindre 670 milliards de dollars dans l'ensemble du secteur au troisième trimestre. Ce chiffre est à comparer aux 558 milliards de dollars du deuxième trimestre, selon les données de la Federal Deposit Insurance Corporation. Par exemple, Bank of America a enregistré plus de 100 milliards de dollars de pertes non réalisées sur son portefeuille de titres qu'elle entend détenir jusqu'à l'échéance, ce qui a pesé sur ses actions. Son action est la moins performante parmi les six principaux prêteurs américains, avec une chute de près de 18 % depuis le début de l'année. L'indice KBW des actions bancaires, qui comprend les prêteurs régionaux, a chuté de près de 23 % en 2023. Les bénéfices des prêteurs régionaux resteront également au centre de l'attention après qu'un trio de faillites bancaires ait ébranlé le secteur au début de l'année. "Les investisseurs devraient être très prudents avec les banques régionales, qui ont plus de liens avec le marché fragile des prêts immobiliers commerciaux et certaines banques régionales ont des bilans plus faibles, ce qui est préoccupant", a écrit James Demmert, directeur des investissements de Main Street Research, qui gère environ 2 milliards de dollars d'actifs. Les divisions "consommateurs" des grandes banques devraient rester un point positif dans leurs résultats. La vigueur du marché de l'emploi a soutenu les dépenses des ménages , bien que le rythme des achats se soit ralenti, comme l'ont fait remarquer les dirigeants des banques au cours des dernières semaines. Les retards de paiement des consommateurs ont également augmenté, mais restent à des niveaux historiquement bas. "Il s'agit toujours d'une normalisation du crédit, et non d'une réelle inquiétude concernant les pertes de crédit qui atteindraient des niveaux de type récession", a déclaré M. Ramsden. Plus généralement, "nous sommes de nouveau dans un environnement où les investisseurs pensent que les taux d'intérêt vont rester élevés plus longtemps", a-t-il déclaré. ESTIMATIONS DE BPA POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE Banque 3T23 3Q22 variation Estimation en * Citi 1.20 1.63 -26% JPMorgan 3.91 3.12 +25% Bank of America 0.82 0.81 +1% Morgan Stanley 1.33 1.47 -9.5% Goldman Sachs 5.35 8.25 -35% Wells Fargo 1.24 0.85 +46% * Estimation médiane. Source: LSEG LSEG