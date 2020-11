Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AVANT-PAPIER-La montée de la violence au centre des préoccupations des électeurs burkinabè Reuters • 20/11/2020 à 11:45









(.) par Edward McAllister et Henry Wilkins OUAGADOUGOU, 20 novembre (Reuters) - Djeneba Sawadogo cuisinait lorsqu'a retenti une série de détonations à Tongomayel, une localité du nord du Burkina Faso. Ce jour-là, une dizaine d'hommes armés sont entrés dans son village, abattant des amis et des voisins avant de contraindre les survivants à fuir vers le Sud. Dans la précipitation, la jeune femme a laissé derrière elle ses papiers d'identité, un oubli qui l'empêchera de voter dimanche lors des scrutins présidentiels et législatifs. "Mes papiers sont chez moi. Il n'y a plus personne là-bas pour les récupérer", explique-t-elle tout en tentant de calmer les pleurs de son nourrisson. Depuis un an et demi, elle vit dans des conditions précaires en périphérie de Ouagadougou, la capitale du pays, au milieu de milliers d'autres déplacés privés comme elle d'électricité et d'eau. Comme ses compagnons d'infortune, elle n'aura pas son mot à dire dimanche prochain lorsque les électeurs seront invités à se prononcer sur le nom de celui qui dirigera le pays pour cinq ans. Longtemps présenté comme une exception dans une région agitée, le Burkina Faso a peu à peu été happé par la spirale de violence qui s'est emparée ces dernières années de l'essentiel de l'Afrique de l'Ouest. Selon le projet ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), l'insurrection islamiste liée aux mouvances Al Qaïda et Etat islamique a fait plus de 2.000 morts et plus d'un million de déplacés sur la seule année 2020. Au Burkina Faso, 400.000 personnes, 7% environ du corps électoral, ne pourront pas voter dimanche faute d'accès aux bureaux de vote, disent des statistiques officielles qui ne prennent pas en compte le sort des déplacés. Dans des centaines de villages, les bureaux de vote n'ouvriront même pas. KABORÉ FRAGILISÉ Si Roch Marc Kaboré, le président sortant, espère obtenir un deuxième mandat, les jeux sont loin d'être faits pour celui qui a succédé à Blaise Compaoré après une brève période de transition, notent les observateurs. A Ouagadougou, où des djihadistes ont conduit plusieurs attaques ces dernières années, la présence de l'armée est devenue de plus en plus visible à l'approche de l'élection. "Je ne peux pas voter pour le président", explique Tapsoba Ali, 33 ans. "C'est sous son régime que tous ces problèmes sont apparus. Nous voulons être mieux dirigés." Au total, des 13 candidats à la présidentielle, deux opposants semblent en mesure d'empêcher sa réélection: l'ancien ministre des Finances Zéphirin Diabré, battu par Roch Marc Kaboré lors du deuxième tour de la présidentielle de 2015, et Eddie Komboïgo, chef de file du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), la formation politique de Blaise Compaoré. Si le premier peut se targuer d'une forte popularité dans les rangs de la jeunesse, le second bénéficie des réseaux tissés des années durant par l'ancien président, qui occupa le pouvoir pendant 27 ans. L'un comme l'autre ont fait de la situation sécuritaire l'un de leurs principaux arguments de campagne, un sujet qui fragilise Roch Marc Kaboré qui avait obtenu en 2015 un fort soutien des localités rurales aujourd'hui victimes de l'exode. "Traditionnellement, les villes ne sont pas favorables au président sortant. La situation actuelle pourrait amenuiser les chances de Kaboré de l'emporter", commente Siaka Coulibaly, un analyste politique burkinabè. (Avec Anne Mimault; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

