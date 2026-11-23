Avant les interrogations sur l'IA, des bulles spéculatives qui ont secoué les marchés

Un trader à la Bourse de New York (NYSE), le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Les valorisations stratosphériques des entreprises liées à l’intelligence artificielle (IA) ont alimenté les craintes d’une bulle spéculative, encore avivées par la forte correction que connaît le secteur depuis octobre.

De la "tulipomanie" du XVIIe siècle jusqu'aux récents krachs dans le monde des cryptomonnaies, retour sur quelques bulles marquantes:

1637 : crise de la tulipe

Au début du XVIIe siècle, la tulipe devient l'objet d'un engouement irrationnel dans la riche Hollande.

Au plus fort de la spéculation, un seul bulbe d'une variété recherchée pouvait valoir jusqu'à deux fois le prix d'une maison.

Présentation d'une sélection de cinq bulles spéculatives qui ont éclaté entre 1637 et 2022 ( AFP / Olivia BUGAULT )

L'envol des prix sur les Bourses de commerce hollandaises a lieu entre fin 1636 et février 1637, date de l'effondrement.

Considéré comme la première bulle spéculative de l'histoire, l'impact de cet épisode sur l'économie réelle semble limité. Ses raisons véritables restent discutées, certains désignent le fonctionnement aberrant des marchés à terme où s'échangeaient les bulbes.

1929 : krach à Wall Street

Une bulle spéculative est à l'origine du krach boursier d'octobre 1929 qui, à Wall Street, fait fondre de moitié l'indice Dow Jones en quelques jours.

Photo non datée montrant des opérateurs de bourse à Wall Street, à New York ( AFP / - )

Dans les années 1920, l'optimisme excessif sur la croissance américaine fait s'envoler les cours à New York. La bulle est amplifiée par un système d'achat d'actions à crédit.

Les conséquences du krach sont énormes : Grande Dépression aux États-Unis, crise économique mondiale, effondrement du commerce international et essor d'idéologies autoritaires comme la montée du nazisme en Allemagne.

1989 : boum japonais

Dans les années 1980, l'économie japonaise domine le monde avec ses produits électroniques de qualité. Soutenues par des taux faibles et une épargne abondante, les capitalisations japonaises explosent et les prix dans l'immobilier, surtout à Tokyo, s'envolent.

Des indices boursiers à la Bourse de Tokyo, le 11 septembre 2025 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

L'indice de la Bourse de Tokyo, le Nikkei 225, grimpe jusqu'à près de 39.000 points fin 1989 avant de chuter alors que la Banque du Japon relève ses taux par crainte d'une surchauffe. La chute sera durable : il faudra attendre 2024, soit 34 ans, pour que le Nikkei retrouve son niveau de fin 1989.

2000 : bulle internet

A la fin des années 1990, l'euphorie autour du développement d'internet se traduit par des valorisations énormes pour les sociétés d'informatique et de télécommunications.

Des personnes devant le bâtiment du Nasdaq Marketsite, à Times Square, le 3 avril 2000 à New York ( AFP / HENNY RAY ABRAMS )

Rien ne calme la fièvre de l'internet malgré sa rentabilité incertaine. L'indice du marché new-yorkais des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, culmine à plus de 5.000 points en mars 2000, à la veille de l'éclatement, contre moins de 1.000 points cinq ans plus tôt.

La remontée des taux d'intérêt, le surendettement des grandes sociétés de télécoms et la concurrence exacerbée dans le secteur déclenchent une dégringolade des cours. L'indice mettra environ 15 ans pour retrouver son niveau de début 2000.

2008 : crise des subprimes

Dans les années 2000, les banques américaines accordent à tour de bras des prêts hypothécaires à taux variable à des ménages modestes faiblement solvables pour acheter leur logement.

Lorsque les taux d'intérêt remontent, à partir de 2005, le nombre d'impayés explose, entraînant une cascade de saisies immobilières et un afflux de maisons à vendre.

La banque d'affaires Lehman Brothers, le 15 septembre 2008 à New York ( AFP / NICHOLAS ROBERTS )

Les produits financiers spécialisés liés à ces crédits à risque chutent à leur tour, entraînant des pertes colossales pour les établissements financiers.

La banque d'affaires Lehman Brothers fait faillite en septembre 2008. Un krach boursier s'ensuit, provoquant la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Le système bancaire mondial ne doit son salut qu'à l'intervention massive des États et des Banques centrales.

Cette crise est liée à la hausse artificielle des prix de l'immobilier américain entre 2000 et 2006. Elle s'apparente en cela à une bulle immobilière mais sans spéculation boursière.

"Cryptokrachs" en série

Extrêmement volatils, les cours des cryptomonnaies, à commencer par la première et plus connue d'entre elles, le bitcoin, connaissent depuis leur essor de fortes secousses.

Depuis sa naissance en 2009, le bitcoin alterne envols et reculs spectaculaires, comme fin 2022 lors du naufrage de la plateforme d'échange FTX ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Depuis sa naissance en 2009, le bitcoin alterne envols et reculs spectaculaires, comme fin 2022 lors du naufrage de la plateforme d'échange FTX ou en février 2026 lorsqu'après l'euphorie du retour de Donald Trump au pouvoir, la cryptomonnaie plonge au plus bas depuis 2024.

Mais contrairement à l'éclatement de bulles sur les marchés d'actions ou l'immobilier, ces "cryptokrachs" ont eu peu d'impact économique jusqu'à présent, à l'image de l'effet relativement limité du casse numérique massif qui a ébranlé la plateforme d'échange de cryptos Binance, fin octobre.