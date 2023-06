Avant la journée contre la faim, des associations demandent plus de régulation du marché des céréales

Le CCFD-Terre Solidaire et l'association de défense des consommateurs Foodwatch ont appelé mardi les responsables politiques français et européens à "empêcher" les "profits records sur les marchés des céréales" réalisés notamment par les spéculateus financiers, à deux jours de la journée mondiale contre la faim.

Le système actuel "permet aux acteurs financiers de tirer profit des crises et de capter la valeur de l'alimentation au moment même où elle devient plus difficile d'accès", déplore Jean-François Dubost, directeur du plaidoyer pour le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire, dans un communiqué commun publié mardi.

Avec Foodwatch, ils demandent un meilleur encadrement des marchés des céréales, en plafonnant davantage, par acteur, les volumes d'échanges réalisés sur les marchés financiers. Ou encore l'exclusion des marchés des "investisseurs financiers qui spéculent de façon excessive sur les matières premières agricoles", ou en tout cas une restriction de leur accès.

Ils appellent en outre à une meilleure transparence sur les opérations, dont l'opacité "rend extrêmement difficile" l'évaluation du rôle exact de la spéculation "dans les prix alimentaires" payés par les consommateurs en bout de chaîne.

Selon CCFD-Terre Solidaire et Foodwatch, un meilleur encadrement de ces marchés serait possible dans le cadre des discussions en cours sur la réforme d'une directive européenne portant sur la régulation des marchés financiers, MIFID 2.

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, entraînant une guerre entre deux poids lourds mondiaux de la production de céréales, les marchés agricoles ont été pris de panique, et les prix ont bondi en moins de deux semaines de 50% pour le blé et de 40% pour le maïs sur le marché européen.

Parmi les coupables: la "spéculation sur les matières premières", a accusé un consortium d'experts internationaux sur l'alimentation durable IPES-Food. Ils ont expliqué, dans un rapport publié au pic des prix en mai 2022, qu'il n'y avait pas de risque de pénurie.

Les marchés agricoles sont devenus les rouages indispensables aux échanges entre producteurs et acheteurs, permettant de fixer un prix à l'avance afin d'éviter les fortes fluctuations dues à la saisonnalité des récoltes.

Le sujet n'est pas nouveau; en 2008 déjà, lors des "émeutes de la faim", la finance avait été accusée de faire gonfler les prix. Un rapport du G20 rédigé en 2011 avait néanmoins peiné à quantifier l'impact de la financiarisation des marchés agricoles sur ces émeutes.

cda/jbo/eb