Avant la Fed, la Bourse de Paris retrouve les 6.900 points

La Bourse de Paris a terminé en hausse pour la troisième séance consécutive mercredi, repassant au-dessus des 6.900 points à la faveur d'une baisse des taux d'intérêt sur le marché obligataire, avant de prendre connaissance de la décision de la Banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 46,98 points à 6.932,63 points. Mardi, sa hausse de 0,25% ne l'avait pas empêché de reculer de 3,50% sur l'ensemble d'octobre, une troisième perte mensuelle consécutive.

"Ce que nous voyons ici n'est peut-être rien d'autre qu'une hausse de respiration", nuance Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La cote parisienne a passé la première partie de séance à plat dans des volumes d'échanges faibles, comme souvent lors de jour férié, avant de se réveiller avec l'ouverture des marchés américains.

Le début de séance outre-atlantique a été marqué par un net reflux des taux d'intérêt de l'Etat américain, après l'annonce par le Trésor américain de son plan de refinancement d'émissions de dette et des créations d'emploi dans le secteur privé nettement plus faibles qu'attendu par les analystes.

La tendance sur les taux s'est répercutée en Europe, et l'emprunt à 10 ans français, l'échéance qui fait référence, a terminé baissé pour finir autour de 3,38%, contre 3,43% mardi.

La tension sur le marché du travail est en effet un indicateur crucial pour la Banque centrale américaine afin de calibrer sa politique monétaire, destinée depuis plus d'un an et demi à ramener l'inflation plus proche de sa cible des 2%.

Un marché du travail tendu pousse les banques centrales à durcir leur politique, de peur que les augmentations de salaires plus faciles à obtenir dans ce contexte n'alimentent l'inflation.

L'institution annonce la conclusion de sa réunion de politique monétaire à 19H00 et son président Jerome Powell s'exprimera peu après.

"Une pause" dans le cycle de remontée des taux directeurs "est une affaire entendue" par les marchés, selon Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro IS.

Mais M. Powell devrait garder un ton prudent selon lui, en raison des "données économiques américaines solides" qui risquent d'entraver le ralentissement de l'inflation, voire la faire accélérer de nouveau.

Hopium en redescente

La start-up française Hopium, qui compte toujours commercialiser des piles à hydrogène malgré son placement en redressement judiciaire en juillet, a présenté mardi de lourdes pertes au premier semestre. Son action chutait de 11,28% à 0,11 euro alors qu'elle valait encore plus de 7 euros en début d'année.

Casino boucle son tour de table

Le distributeur Casino (-0,67% à 0,89 euro) a bouclé son augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros grâce à ses repreneurs, une des étapes de la restructuration de sa dette massive dans le cadre de sa reprise.

Des rebonds prolongés

Des entreprises ayant beaucoup souffert en Bourse la semaine passée ont poursuivi leur rebond, comme Worldline (+3,01% à 12,34 euros) et Teleperformance (+2,77% à 111,15 euros), les deux meilleures performances du CAC sur la séance.

Sanofi a aussi gagné 1,34% à 86,85 euros. Ces trois entreprises signent les meilleures progressions sur les trois premières séances de l'indice phare CAC 40.

fs/de