Avant la CS3D, chute des contentieux liés au devoir de vigilance, selon une étude

Les nouveaux contentieux liés au devoir de vigilance des entreprises ont été rares en 2023, les ONG attendant peut-être la prochaine entrée en vigueur de la directive européenne CS3D, plus stricte, relève l'Observatoire De Gaulle Fleurance mercredi.

Le Parlement européen à Strasbourg, le 17 octobre 2023. ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Est-ce "la fin du devoir de vigilance à la française?", s'interroge la quatrième édition de ce rapport consacré aux transitions écologiques et sociétales des entreprises, réalisée avec HEC Paris.

En France depuis 2017, les plus grandes entreprises doivent s'assurer du respect des droits humains fondamentaux et de l'environnement lors de la fabrication de leurs produits, y compris chez leurs sous-traitants.

Fin 2022, 23 procédures avaient pour fondement cette loi pionnière en Europe.

Mais trois nouvelles actions seulement ont été lancées cette année: l'une contre Danone, liée à l'enjeu environnemental du plastique, deux autres visant BNP Paribas d'une part, et BNP Paribas, Crédit agricole et BPCE d'autre part, liées au financement d'énergies fossiles.

Pierrick Le Goff, avocat associé chez De Gaulle Fleurance, estime dans le rapport que les ONG sont peut-être découragées par les "rejets en série" de leurs demandes.

Rendus en 2023, les quatre premiers jugements du tribunal judiciaire de Paris - compétent dans ces dossiers - ont été des rejets, pour des raisons procédurales. Trois actions visaient TotalEnergies et une autre Suez, rappelle l'Observatoire.

Me Le Goff n'exclut pas qu'un comportement plus satisfaisant des entreprises explique le tarissement des procédures.

Mais celui-ci pourrait refléter aussi "une position attentiste des ONG face à l’arrivée prochaine de la directive européenne sur le devoir de vigilance", qui sera "beaucoup plus stricte et contraignante que la loi française", note l'avocat.

Cette directive CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), dont la date d'entrée en vigueur reste à fixer, concernerait 20% des entreprises européennes - au lieu de 5% avec la loi française - avec des pénalités pouvant atteindre jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial, remarque l'Observatoire.

"La responsabilité personnelle des dirigeants sera de plus en plus recherchée", relève Me Le Goff, le Parlement européen souhaitant ainsi que la rémunération des administrateurs soit liée aux enjeux de vigilance.

L'avocat observe d'ailleurs l'intérêt grandissant des entreprises pour des profils d'administrateurs calés en droit sociétal.

En 2024 entrera également en vigueur la directive européenne CSRD, imposant aux grandes entreprises de produire leurs données de durabilité.

"Les entreprises sont entrées dans une nouvelle ère", souligne ainsi Louis de Gaulle, président de De Gaulle Fleurance.