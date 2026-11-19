Avant l'ouverture : les contrats à terme européens en hausse, portés par le secteur de l'IA

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AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME EUROPÉENS EN HAUSSE SOUS L'IMPULSION DU SECTEUR DE L'IA

Les actions européennes devaient ouvrir en hausse jeudi après avoir subi leur plus forte baisse sur deux jours depuis mars, le secteur de l’IA tirant les gains avant l’ouverture, les investisseurs saluant l’augmentation du montant de l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O , dont le prix a été fixé au-dessus de sa fourchette initiale avant son entrée au Nasdaq plus tard dans la journée.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont rebondi de 2% après les modestes gains de mercredi , tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs et d’autres titres liés à l’IA en Europe, notamment ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE et Siemens Energy ENR1n.DE , figuraient parmi les plus fortes hausses avant l’ouverture. L’action de Soitec SOIT.PA s’annonçait en hausse de 10% après que le fournisseur français de matériaux pour semi-conducteurs a dépassé les attentes en matière de bénéfices.

Les contrats à terme sur l’indice EuroSTOXX50 .STOXX50E , qui regroupe les valeurs phares de la zone euro, ont progressé de 0,7%, tandis que ceux sur le DAX allemand GDAXI et le FTSE 100 britannique .FTSE ont gagné respectivement 0,3% et 0,1%. L’action Commerzbank CBKG.DE a gagné 0,8% sur Tradegate après qu’UniCredit CRDI.MI et l’Allemagne se sont mis d’accord sur les principaux points d’achoppement concernant le rachat de la banque italienne.

La stabilisation des cours du pétrole brut et le rebond des contrats à terme sur le cuivre à Londres , qui avaient atteint leur plus bas niveau depuis sept mois, pourraient également offrir un répit aux valeurs des matières premières après la forte correction subie cette semaine.

En Asie, cependant, le sentiment à l'égard du secteur technologique s'est assombri après que la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires de Tencent 0700.HK a ralenti plus que prévu, entraînant le titre à son plus bas niveau depuis plus de deux ans. Le géant technologique chinois a déclaré que les nouvelles restrictions américaines sur les puces électroniques risquaient de ralentir le développement de son prochain modèle d'IA. Prosus PRX.AS , coté à Amsterdam et principal actionnaire de Tencent, a reculé de 2,6% sur Tradegate.

(Danilo Masoni)

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