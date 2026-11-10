Avant l'ouverture : la hausse se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

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AVANT L'OUVERTURE: LA TENDANCE À LA HAUSSE SE POURSUIT

Les contrats à terme laissent entrevoir une hausse des actions européennes pour la deuxième journée consécutive ce mardi, après que l'indice régional STOXX 600 .STOXX a clôturé lundi en hausse de près de 1,3%.

Le moral des marchés a de nouveau été soutenu mardi par la baisse des cours du pétrole, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 s'échangeant près de leur plus bas niveau depuis plus de deux mois, autour de 91 dollars le baril, après que le président américain Donald Trump a minimisé la nécessité d'une intervention militaire contre l'Iran “à ce stade”.

Les contrats à terme sur l’Euro STOXX 50 STXEc1 progressent de 0,9%, tout comme les contrats à terme sur le CAC

FCEc1 , tandis que les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 gagnent 0,7%. Les contrats à terme sur le DAX FDXc1 sont en hausse de 1,2%.

Du côté des résultats, le fabricant allemand de puces Infineon IFXGn.DE prévoit une forte croissance de son chiffre d’affaires et une rentabilité accrue, portées par la demande émanant des centres de données, des infrastructures énergétiques et des véhicules définis par logiciel. Par ailleurs, l’opérateur britannique Vodafone VOD.L a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires supérieure aux estimations des analystes au premier semestre et a revu ses prévisions à la hausse.

L’Europe semble donc prendre un bon départ — même si les investisseurs devront garder un œil sur l’autre côté de l’Atlantique plus tard dans la journée, lorsque les chiffres de l’IPC américain seront publiés.

(Sophie Kiderlin)

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