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AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE SE STABILISE, NVIDIA REBONDIT, DB RECULE

Les actions européennes s’apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi après avoir subi leur plus forte baisse journalière en huit mois, la remontée du titre Nvidia NVDA.O , suite à la publication de ses premiers résultats sous la direction de la directrice générale par intérim Colette Kress, ayant contribué à redonner de l’élan au secteur de l’intelligence artificielle dans son ensemble.

Mme Kress a cherché à rassurer les investisseurs lors de sa première conférence téléphonique sur les résultats depuis le départ de Jensen Huang, exprimant sa confiance dans l’activité du fabricant de puces tout en s’engageant à faire preuve de rigueur dans l’allocation du capital.

Nvidia a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d’affaires du troisième trimestre et prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires supérieur aux estimations consensuelles. Son action a progressé de 2,5 % sur Tradegate.

Les marchés asiatiques ont enregistré de modestes gains, les indices à forte composante technologique de Corée du Sud .KS11 et de Taïwan .TWII progressant, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 0,6 % après quatre séances consécutives de baisse.

Ce timide rebond du secteur technologique s’est propagé en Europe, où les fabricants de puces et d’autres titres liés à l’IA, tels qu’ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE et Siemens Energy ENR1n.DE , ont gagné plus de 2 % sur Tradegate.

Les contrats à terme sur l’Euro STOXX 50 .STOXX50E ont oscillé autour de la parité, s'affichant en baisse de 0,1 %, tandis qu’une nouvelle chute de l’action Deutsche Bank DBKGn.DE , suite à la fuite d’une énorme quantité de documents internes, a pesé sur les contrats à terme sur le DAX .GDAXI , qui ont également reculé d’environ 0,1 %. L’action Deutsche Bank reculait de 1,5 % en début de séance à Francfort.

La baisse des cours du pétrole et du cuivre a entraîné les contrats à terme sur le FTSE .FTSE , fortement exposés aux matières premières, à la baisse de 0,5 %, après la publication de données indiquant que l’inflation britannique avait atteint 3,6 % en octobre, conformément aux prévisions des économistes.

Les résultats de Nvidia étant désormais connus, l’attention se tourne vers l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic ANT.O , considérée comme un nouveau test décisif de l’appétit pour les actifs liés à l’IA alors que le secteur traverse une période de turbulences conformément aux prévisions des économistes.

(Danilo Masoni)

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