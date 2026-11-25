Avant l'ouverture : l'Europe résiste aux turbulences du secteur technologique, tandis que les droits de douane se profilent à l'horizon

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AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE RÉSISTE AUX TURBULENCES DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE, LES DROITS DE DOUANE PLANENT

Les actions européennes semblaient se diriger vers un démarrage mitigé mercredi, relativement épargnées par la nouvelle faiblesse du secteur technologique après la brève vague d'euphorie de lundi, déclenchée par le retour de Jensen Huang chez Nvidia, tandis que les investisseurs attendaient également des précisions sur les hausses attendues des droits de douane américains.

Les contrats à terme sur l’Euro STOXX 50 .STOXX50E , le DAX .GDAXI et le FTSE .FTSE oscillaient entre une baisse et un gain de 0,2 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de plus de 2 % et les indices asiatiques à forte composante technologique à Séoul .KS11 et à Taipei .TWII ont chuté brutalement, alors que les doutes quant à la pérennité du boom de l’IA persistaient.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a chuté de 7,9 % mardi , portant sa baisse depuis son pic de juin à environ 40 %, tandis que Nvidia NVDA.O a mené la baisse parmi le groupe des « Magnificent Seven » à Francfort, reculant de 3 % et perdant environ la moitié de son rebond de lundi .

La demande de valeurs refuges a poussé les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR à leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, dans l’attente d’une publication clé sur l’inflation américaine susceptible d’influencer les anticipations concernant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Du côté des entreprises, Bureau Veritas BVI.PA affichait une hausse d’environ 12 %, Advent envisageant apparemment de racheter le groupe spécialisé dans les essais et la certification. AMS-Osram AMS2.VI devrait également bondir à l’ouverture après avoir annoncé un partenariat stratégique avec Samsung Display.

(Danilo Masoni)

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