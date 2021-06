Avant l'inflation, l'emploi, assure DPAM

A l'avenir, les différentes étapes du mouvement de hausse pourraient se situer à un niveau inférieur et le prochain cycle de resserrement monétaire pourrait aboutir à des taux directeurs qui ne progresseraient que jusqu'à 1,5% ou 2%.

DPAM rappelle que le précédent cycle de resserrement monétaire a duré trois ans, de décembre 2015 à décembre 2018, et il a fait remonter les taux directeurs à 2,5 %.

(AOF) - Les investisseurs devraient s'intéresser davantage à la question du redressement du marché du travail plutôt qu'à celle, très médiatisée, de l'inflation, estime Peter de Coensel, CIO taux fixes, DPAM. Comme durant la période qui a suivi la crise de 2007-2009, le redressement du marché du travail prendra un certain temps. Cependant, les tensions découlant des inégalités pourraient devenir problématiques. Le débat concernant l'inadéquation entre offre et demande de main-d'œuvre ainsi que les questions sociétales méritent davantage d'attention, indique la société de gestion.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.