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Avant l'inflation américaine, davantage de doutes et un peu moins de certitudes
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 08:32

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Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse mardi, amplifiant leur rebond entamé la veille, mais leur progression pourrait se faire un peu plus prudente au fil de la matinée à l'approche des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent pour l'instant des gains de l'ordre de 0,7% pour le CAC 40 à Paris, de plus de 1% pour le DAX à Francfort et de 0,6% pour le FTSE 100 à Londres. L'indice Euro STOXX s'adjuge quant à lui 0,8% en préouverture.

Elément encourageant après les récentes secousses ayant ébranlé le secteur de l'IA, Wall Street est parvenue à repartir de l'avant hier soir après avoir aligné quatre semaines consécutives de repli, essentiellement sous l'effet d'une chasse aux bonnes affaires qui a porté le compartiment technologique.

Au coup de cloche final, le Dow Jones progressait plus de 2,1% et le Nasdaq 100 s'adjugeait quelque 3,4%.

En reprenant 2,3%, le S&P 500 a signé sa meilleure performance en sept mois et effacé la totalité de ses pertes consécutives aux élections de mi-mandat.

Les géants de la "tech" - dont la correction boursière avait largement alimenté le récent épisode baissier - ont cette fois globalement grimpé, à l'image d'Amazon ( 2,9%), Microsoft ( 2,7%) ou Apple ( 2,4%).

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a également profité d'une vague de rachats à bon compte, qui lui permettait de bondir de plus de 2,8% en fin de séance.

Les investisseurs dans l'attente d'un signal

Si le climat d'ensemble reste favorable aux actifs risqués avec des indicateurs économiques plutôt encourageants et des résultats d'entreprises toujours solides, la respiration que viennent de prendre les marchés suggère que les investisseurs attendent un signal fort pour savoir quelle direction ils doivent aujourd'hui prendre.

"Les marchés d'actions mondiaux se montrent plus coriaces qu'anticipé, mais les fondations mêmes de leur résilience sont en train de se fissurer", s'inquiètent les équipes de HSBC AM.

Les valorisations restent en effet tendues, la plupart des bonnes nouvelles ayant déjà été intégrées dans les cours, tandis que les taux d'intérêt et le pétrole se maintiennent à des hauts niveaux.

Mais ce que craignent les marchés par-dessus tout, c'est une remontée brutale de l'inflation qui conduirait les banques centrales à resserrer encore leur politique monétaire.

Dès lors, les écarts pourraient s'avérer limités en attendant la publication, à 14h30, des chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis.

La peur de la stagflation va-t-elle reprendre le dessus ?

Une ré-accélération des prix est probable au cours des prochains mois en raison de la dissipation d'effets favorables passés, de la diffusion du choc énergétique et des conséquences des conditions climatiques extrêmes liées au phénomène météorologique El Nino.

A en croire Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, le mot que tous les économistes redoutent - la stagflation - pourrait ainsi bien faire son retour.

"Lors de la précédente accélération, la hausse des prix payés aux producteurs s'était transmise aux prix alimentaires à la consommation avec un décalage d'environ six mois", rappelle l'analyste.

"Autrement dit, une nouvelle poussée de l'inflation alimentaire pourrait intervenir dès le printemps 2027, accentuant ainsi la crise du pouvoir d'achat", souligne-t-il.

Le redressement des actions détourne les investisseurs des emprunts d'Etat, ce qui se traduit par une remontée des rendements: celui des Treasuries américains à dix ans, véritable référence Outre-Atlantique, repasse au-dessus de 4,86%.

Le pétrole poursuit son repli, victime de l'apparent apaisement des tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran suite à la vague démocrate qui a déferlé à Washington la semaine passée, conjugué à une offre mondiale excédentaire face à une demande qui apparaît de plus en plus affaiblie.

Le Brent lâche actuellement 1,9% à 90,8 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne près de 2% vers 85,1 dollars.

L'euro s'affiche en légère hausse face au dollar, s'échangeant à 1,1230 dollar ( 0,1%) après avoir établi un plancher autour du support clé des 1,1150 dollar.

Si le maintien au-dessus de ce socle laisse entrevoir un rebond potentiel, les cambistes surveillent la résistance intermédiaire des 1,1250 dollar, dont le franchissement ouvrirait la voie vers les 1,1350 dollar, un niveau qui pourrait être appelé à jouer un rôle de plafond majeur selon les spécialistes.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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