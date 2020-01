Avalanches meurtrières au Pakistan et en Inde

ISLAMABAD, 14 janvier (Reuters) - Au moins 57 personnes ont été tuées dans des avalanches survenues au cours des 24 dernières heures dans la partie pakistanaise du Cachemire, ont annoncé mardi les autorités, un bilan qui s'ajoute aux dix morts recensés au Cachemire indien. De nombreuses personnes sont également portées disparues, précise un responsable pakistanais. Les coulées de neige, consécutives à de fortes précipitations, ont par ailleurs coupé de nombreux habitants de villages de la vallée du Neelum du reste du monde, selon deux responsables gouvernementaux au Pakistan. Le pays est durement touché par les avalanches, qui ont également fait 17 morts au Baloutchistan, conduisant l'autorité de gestion des catastrophes à décréter l'état d'urgence dans sept districts de cette région frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan. Le froid et les chutes de neige ont tué 39 personnes en Afghanistan au cours des deux dernières semaines, selon un bilan donné par Tamim Azimi, porte-parole de l'organisme afghan de gestion des catastrophes naturelles, à Kaboul. (Abu Arqam Naqash à Muzzafarabad, Gibran Peshimam à Islamabad et Fayaz Bukhari à Srinagar, version française Simon Carraud)