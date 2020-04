Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aux USA, les restaurants perdront $240 milliards en 2020-étude Reuters • 20/04/2020 à 16:24









20 avril (Reuters) - Le secteur de la restauration aux Etats-Unis devrait perdre 50 milliards de dollars (46 milliards d'euros) sur le seul mois d'avril et ses pertes sur l'ensemble de cette année devraient atteindre 240 milliards en raison de l'épidémie de coronavirus, conclut une étude de la fédération professionnelle National Restaurant Association publiée lundi. Deux salariés sur trois dans le secteur, soit huit millions de personnes, ont été licenciés ou placés en chômage temporaire, et 40% des restaurants du pays sont fermés, précise l'étude. Elle ajoute qu'au moins 60% des exploitants estiment que les plans d'aide annoncés par les autorités fédérales ne suffiront pas à les empêcher de procéder à des licenciements supplémentaires. (Hilary Russ, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.