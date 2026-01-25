Aux États-Unis, la tempête prive 850 000 personnes d'électricité et provoque l'annulation de 10 000 vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Neige, grésil, pluie verglaçante et froid dangereux attendus dimanche

*

Déclarations d'urgence fédérales approuvées dans au moins 12 États

*

Les pannes touchent des États comme le Mississippi, la Louisiane et le Texas

*

Plus de 10 000 vols annulés dimanche

(Mise à jour des chiffres concernant les pannes et les annulations de vols aux paragraphes 1, 8 et 13; ajout de la fermeture de l'aéroport de Washington au paragraphe 14 et de la réduction de l'horaire de Delta au paragraphe 15) par Phil Stewart et Lewis Krauskopf

Plus de 850 000 clients aux États-Unis, jusqu'au Nouveau-Mexique à l'ouest, ont été privés d'électricité et plus de 10 000 vols ont été annulés dimanche lors d'une tempête hivernale monstre qui a paralysé les États de l'est et du sud avec de fortes chutes de neige et du verglas.

Alors que la neige, la pluie verglaçante et des températures dangereusement glaciales ont balayé les deux tiers est du pays dimanche, le nombre de pannes d'électricité a continué d'augmenter. À 10 h 47 EST (1547 GMT) dimanche, plus de 850 000 clients américains étaient privés d'électricité, selon PowerOutage.us, dont au moins 290 000 au Tennessee et plus de 100 000 chacun au Mississippi, au Texas et en Louisiane. Le Kentucky, la Géorgie, la Virginie et l'Alabama sont également touchés.

Plus de 10 200 vols américains prévus pour dimanche ont été annulés, selon le site web de suivi des vols FlightAware. Plus de 4 000 vols ont été annulés samedi.

L'aéroport national Ronald Reagan de Washington a déclaré que les compagnies aériennes avaient annulé tous les vols à l'aéroport dimanche.

Delta Air Lines DAL.N a déclaré dimanche qu'elle avait l'intention de réduire ses horaires "en fonction des précipitations gelées en temps réel et des conditions de tempête de l'après-midi".

La compagnie aérienne avait ajusté son programme samedi, avec des annulations supplémentaires dans la matinée pour Atlanta et le long de la côte Est, y compris à Boston et à New York, et a déclaré qu'elle déplacerait des experts des hubs par temps froid pour soutenir les équipes de dégivrage et de bagages dans plusieurs aéroports du sud.

Les dernières prévisions du National Weather Service pour la période de dimanche à lundi matin annoncent de fortes chutes de neige de la vallée de l'Ohio jusqu'au nord-est, y compris jusqu'à 18 pouces en Nouvelle-Angleterre. Une grande partie du sud-est et certaines parties du centre du littoral atlantique devraient recevoir de la pluie et de la pluie verglaçante.

Les prévisionnistes ont annoncé "des températures glaciales et un refroidissement éolien dangereux" des plaines méridionales jusqu'au nord-est dans le sillage de la tempête, entraînant "des déplacements dangereux prolongés et des impacts sur les infrastructures."

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS DÉCLARENT DES SITUATIONS D'URGENCE

Qualifiant les tempêtes d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi les déclarations fédérales d'urgence en Caroline du Sud, Virginie, Tennessee, Géorgie, Caroline du Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Indiana et Virginie-Occidentale.

"Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les États situés sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et au chaud", a écrit Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré des urgences météorologiques, a indiqué le ministère de la sécurité intérieure. Lors d'une conférence de presse tenue samedi, la secrétaire du ministère de la sécurité intérieure, Kristi Noem, a invité les Américains à prendre des précautions.

"Il va faire très, très froid", a déclaré Kristi Noem. "Nous encourageons donc tout le monde à faire des réserves de carburant et de nourriture, et nous nous en sortirons ensemble."

Samedi, le ministère de l'énergie a publié une ordonnance d'urgence autorisant le Conseil de fiabilité électrique du Texas à déployer des ressources de production de secours dans les centres de données et d'autres installations importantes, afin de limiter les pannes d'électricité dans l'État.

Dimanche, le ministère de l'énergie a publié une ordonnance d'urgence autorisant l'opérateur de réseau PJM Interconnection à exploiter des "ressources spécifiées" dans la région du centre du littoral atlantique, sans tenir compte des limites imposées par les lois des États ou les permis environnementaux. Samedi, les opérateurs de réseaux électriques américains ont renforcé leurs précautions afin d'éviter les pannes tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les opérations en Virginie comprennent la plus grande collection de centres de données au monde, a déclaré que si ses prévisions de glace se confirment, l'événement hivernal pourrait être l'un des plus importants à affecter la société.