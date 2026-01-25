Aux États-Unis, la tempête prive 800 000 personnes d'électricité et entraîne l'annulation de 10 000 vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Neige, grésil, pluie verglaçante et froid dangereux attendus dimanche

*

Déclarations d'urgence fédérales approuvées dans au moins 12 États

*

Les pannes touchent des États comme le Mississippi, la Louisiane et le Texas

*

Près de 10 000 annulations de vols probables dimanche

(Mise à jour des chiffres concernant les pannes et les annulations de vols dans les paragraphes 1, 9 et 15) par Phil Stewart et Lewis Krauskopf

Plus de 800 000 clients aux États-Unis, jusqu'au Nouveau-Mexique, étaient privés d'électricité et plus de 10 000 vols ont été annulés dimanche, à l'approche d'une monstrueuse tempête hivernale qui menaçait de paralyser les États de l'Est avec d'importantes chutes de neige.

Les prévisionnistes ont annoncé que de la neige, du grésil, des pluies verglaçantes et des températures dangereusement glaciales balayeraient les deux tiers est du pays dimanche et durant la semaine. Qualifiant les tempêtes d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi les déclarations fédérales de catastrophe d'urgence en Caroline du Sud, en Virginie, au Tennessee, en Géorgie, en Caroline du Nord, au Maryland, en Arkansas, au Kentucky, en Louisiane, au Mississippi, en Indiana et en Virginie occidentale.

"Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les États situés sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et au chaud", a écrit Trump dans un message publié sur Truth Social.

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré des urgences météorologiques, a indiqué le ministère de la sécurité intérieure. Lors d'une conférence de presse tenue samedi, la secrétaire du ministère de la sécurité intérieure, Kristi Noem, a invité les Américains à prendre des précautions.

"Il va faire très, très froid", a déclaré Noem. "Nous encourageons donc tout le monde à faire des réserves de carburant et de nourriture, et nous nous en sortirons ensemble." Le nombre de coupures de courant continue d'augmenter. À 10 h 18 EST (1518 GMT) dimanche, plus de 800 000 clients américains étaient privés d'électricité, selon PowerOutage.us, dont au moins 300 000 dans le Tennessee et plus de 100 000 dans le Mississippi, le Texas et la Louisiane. Les autres États touchés sont le Kentucky, la Géorgie, la Caroline du Nord et l'Alabama.

LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE DEMANDE DES RESSOURCES DE SECOURS

Le ministère de l'énergie a publié samedi une ordonnance d'urgence autorisant l'Electric Reliability Council of Texas à déployer des ressources de production de secours dans les centres de données et d'autres installations importantes, afin de limiter les pannes d'électricité dans l'État.

Dimanche, le ministère de l'énergie a publié une ordonnance d'urgence autorisant l'opérateur de réseau PJM Interconnection à exploiter des "ressources spécifiées" dans la région du centre du littoral atlantique, sans tenir compte des limites imposées par les lois de l'État ou les permis environnementaux.

Le service météorologique national a mis en garde contre une tempête hivernale d'une ampleur et d'une durée inhabituelles qui entraînerait une forte accumulation de glace dans le Sud-Est, où l'on peut s'attendre à des "impacts paralysants ou localement catastrophiques".

Les prévisionnistes des services météorologiques ont annoncé des températures froides record et des refroidissements éoliens dangereux qui s'abattront sur la région des Grandes Plaines d'ici lundi. Plus de 10 100 vols américains prévus dimanche ont été annulés, selon le site web de suivi des vols FlightAware. Plus de 4 000 vols ont été annulés samedi.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES ET LES OPÉRATEURS DE RÉSEAUX SE PRÉPARENT EN CATASTROPHE

Les principales compagnies aériennes américaines ont averti leurs passagers qu'ils devaient rester vigilants en cas de changement ou d'annulation brusque de vols.

Delta Air Lines DAL.N a ajusté son programme samedi, avec des annulations supplémentaires dans la matinée pour Atlanta et le long de la côte Est, y compris à Boston et à New York.

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle déplacerait des experts des centres d'opérations par temps froid pour aider les équipes chargées du dégivrage et des bagages dans plusieurs aéroports du sud du pays.

JetBlue JBLU.O a déclaré qu'à partir de samedi matin, elle avait annulé environ 1 000 vols jusqu'à lundi.

United Airlines UAL.O a déclaré qu'elle avait annulé de manière proactive certains vols dans les endroits où les conditions météorologiques étaient les plus mauvaises. Les opérateurs du réseau électrique américain ont renforcé samedi leurs précautions pour éviter les pannes tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les opérations en Virginie comprennent la plus grande collection de centres de données au monde, a déclaré que si ses prévisions de glace se confirment, l'événement hivernal pourrait être l'un des plus importants à affecter la société.