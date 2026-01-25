Aux États-Unis, la tempête prive 230 000 personnes d'électricité et entraîne l'annulation de milliers de vols

Neige, grésil, pluie verglaçante et froid dangereux attendus dimanche

Déclarations d'urgence fédérales approuvées dans au moins 12 États

Quelque 230 000 personnes privées d'électricité en Louisiane, au Mississippi et au Texas

Plus de 4 000 vols annulés samedi et 9 400 dimanche

Plus de 4 000 vols ont été annulés aux États-Unis samedi, en prévision d'une monstrueuse tempête hivernale qui a déjà coupé l'électricité à plus de230 000 clients dans l'ouest du pays, jusqu'au Texas, et qui menace de paralyser les États de l'est avec de fortes chutes de neige.

Les prévisionnistes ont annoncé que de la neige, du grésil, des pluies verglaçantes et des températures dangereusement glaciales balayeraient les deux tiers est du pays dimanche et durant la semaine.

Qualifiant les tempêtes d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi les déclarations fédérales de catastrophe d'urgence en Caroline du Sud, en Virginie, au Tennessee, en Géorgie, en Caroline du Nord, au Maryland, en Arkansas, au Kentucky, en Louisiane, au Mississippi, en Indiana et en Virginie occidentale.

"Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les États situés sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et au chaud", a écrit Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.

PRÉVISION D'"IMPACTS PARALYSANTS À LOCALEMENT CATASTROPHIQUES

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré des situations d'urgence météorologique, a indiqué le ministère de la sécurité intérieure.

"Nous avons des dizaines de milliers de personnes dans les États touchés du Sud qui n'ont plus d'électricité", a déclaré samedi la secrétaire du ministère de la sécurité intérieure, Kristi Noem. "Nous avons des équipes qui travaillent pour rétablir le courant aussi vite que possible."

Le nombre de pannes a continué à augmenter. À 2 h 44 EST (0744 GMT) dimanche, quelque 230 000 clients américains étaient privés d'électricité, la plupart en Louisiane, au Mississippi, au Texas, au Tennessee et au Nouveau-Mexique, selon PowerOutage.com.

Samedi, le ministère de l'énergie a publié une ordonnance d'urgence autorisant le Conseil de fiabilité électrique du Texas à déployer des moyens de production de secours dans les centres de données et d'autres installations importantes, afin de limiter les pannes d'électricité dans l'État.

Dimanche, le ministère de l'énergie a publié une ordonnance d'urgence autorisant l'opérateur de réseau PJM Interconnection à exploiter des "ressources spécifiées" dans la région du centre du littoral atlantique, sans tenir compte des limites imposées par les lois de l'État ou les permis environnementaux.

Le service météorologique national a mis en garde contre une tempête hivernale d'une ampleur et d'une durée inhabituelles qui entraînerait une forte accumulation de glace dans le Sud-Est, où l'on peut s'attendre à des "impacts paralysants ou localement catastrophiques".

Les prévisionnistes des services météorologiques ont annoncé des températures froides record et des refroidissements éoliens dangereux pour la région des Grandes Plaines d'ici lundi.

À 22 h 21 (heure de l'Est), plus de 4 000 vols américains prévus pour samedi avaient été annulés, selon le site web de suivi des vols FlightAware. Plus de 9 400 vols américains initialement prévus pour dimanche ont également été annulés.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES ET LES OPÉRATEURS DE RÉSEAUX SE MOBILISENT POUR SE PRÉPARER

Les principales compagnies aériennes américaines ont prévenu les passagers qu'ils devaient rester attentifs aux changements et aux annulations brusques de vols.

Samedi, Delta Air Lines DAL.N a continué d'ajuster son programme et a procédé à des annulations supplémentaires dans la matinée pour Atlanta et le long de la côte Est, notamment à Boston et à New York.

La compagnie a ajouté qu'elle déplaçait des experts des hubs par temps froid pour soutenir les équipes de dégivrage et de bagages dans plusieurs aéroports du sud.

JetBlue JBLU.O a déclaré qu'à partir de samedi matin, elle avait annulé environ 1 000 vols jusqu'à lundi.

United Airlines UAL.O a déclaré que ses préparatifs météorologiques comprenaient l'annulation proactive de certains vols dans les endroits où les conditions météorologiques étaient les plus mauvaises.

Les opérateurs du réseau électrique américain ont renforcé samedi leurs précautions pour éviter les pannes tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les opérations en Virginie comprennent la plus grande collection de centres de données au monde, a déclaré que si ses prévisions de glace se confirment, l'événement hivernal pourrait être l'un des plus importants à affecter la société.

Lors d'une conférence de presse sur les préparatifs du gouvernement américain en vue de la tempête, Mme Noem a invité les Américains à prendre des précautions.

"Il va faire très, très froid", a déclaré Mme Noem. "Nous encourageons donc tout le monde à faire des réserves de carburant et de nourriture, et nous nous en sortirons ensemble."