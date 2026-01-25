Aux États-Unis, la tempête prive 160 000 personnes d'électricité et entraîne l'annulation de milliers de vols

Neige, grésil, pluies verglaçantes et températures dangereusement glaciales prévues dimanche pour une grande partie des États-Unis.

Déclarations d'urgence fédérales approuvées dans au moins 12 États

Plus de 160 000 clients privés d'électricité samedi soir, principalement en Louisiane et au Texas

Plus de 4 000 vols ont été annulés samedi et plus de 9 400 dimanche

Plus de 4 000 vols ont été annulés aux États-Unis samedi, en prévision d'une tempête hivernale monstre qui a déjà privé d'électricité plus de 160 000 clients dans l'ouest du pays, jusqu'au Texas, et qui menace de paralyser les États de l'est avec d'importantes chutes de neige.

Les prévisionnistes ont annoncé que la neige, le grésil et les pluies verglaçantes, accompagnés de températures dangereusement glaciales, balaieraient les deux tiers est du pays dimanche et la semaine prochaine.

Qualifiant les tempêtes d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi les déclarations fédérales d'urgence pour la Caroline du Sud, la Virginie, le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Maryland, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, l'Indiana et la Virginie-Occidentale.

"Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les États situés sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et au chaud", a écrit Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré des situations d'urgence météorologique, a indiqué le ministère de la sécurité intérieure.

"Nous avons des dizaines de milliers de personnes dans les États touchés du Sud qui ont perdu l'électricité. Nous avons des équipes qui travaillent pour rétablir le courant aussi vite que possible", a déclaré la secrétaire du ministère de la sécurité intérieure, Kristi Noem, samedi en fin d'après-midi.

Le nombre de coupures de courant continuait d'augmenter. À 22 h 17 (heure de l'Est), plus de 160 000 clients américains étaient privés d'électricité, la plupart d'entre eux en Louisiane et au Texas, selon PowerOutage.com.

Le ministère américain de l'énergie a déclaré samedi avoir émis une ordonnance d'urgence autorisant le Conseil de fiabilité électrique du Texas à déployer des ressources de production de secours dans les centres de données et d'autres installations importantes, afin de limiter les pannes d'électricité dans l'État.

Le service météorologique national des États-Unis a mis en garde contre une tempête hivernale d'une ampleur et d'une durée inhabituelles qui entraînera une accumulation importante et généralisée de glace dans le sud-est des États-Unis, où l'on peut s'attendre à des "impacts paralysants ou localement catastrophiques".

Les prévisionnistes des services météorologiques ont annoncé des températures froides record et des froids éoliens dangereux pour la région des Grandes Plaines des États-Unis d'ici lundi.

À 22 h 21 (heure de l'Est), plus de 4 000 vols américains prévus pour samedi avaient été annulés, selon le site web de suivi des vols FlightAware. Plus de 9 400 vols américains initialement prévus pour dimanche ont également été annulés.

Les principales compagnies aériennes américaines ont prévenu les passagers qu'ils devaient rester attentifs aux changements et aux annulations brusques de vols.

Dans une mise à jour samedi matin, Delta Air Lines DAL.N a déclaré qu'elle continuait à procéder à des ajustements de programme, avec des annulations supplémentaires dans la matinée pour Atlanta et le long de la côte Est, y compris à Boston et à New York.

La compagnie a ajouté qu'elle déplaçait des experts des hubs par temps froid pour soutenir les équipes de dégivrage et de bagages dans plusieurs aéroports du sud.

JetBlue JBLU.O a déclaré qu'à partir de samedi matin, elle avait annulé environ 1 000 vols jusqu'à lundi, et que des annulations supplémentaires étaient possibles.

United Airlines UAL.O a indiqué dans un courriel que ses préparatifs météorologiques incluaient l'annulation proactive de certains vols dans les endroits où les conditions météorologiques étaient les plus mauvaises.

Samedi, les opérateurs du réseau électrique américain ont renforcé leurs précautions afin d'éviter les pannes tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les opérations en Virginie comprennent la plus grande collection de centres de données au monde, a déclaré que si ses prévisions de glace se confirment, il pourrait s'agir de l'un des événements hivernaux les plus importants à affecter les opérations de la compagnie d'électricité.

Kristi Noem, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse sur les préparatifs du gouvernement américain en vue de la tempête, a invité les Américains à prendre des précautions.

"Il va faire très, très froid", a déclaré Kristi Noem. "Nous encourageons donc tout le monde à faire des réserves de carburant et de nourriture, et nous nous en sortirons ensemble."