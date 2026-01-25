Aux États-Unis, la tempête prive 1 million de personnes d'électricité et entraîne l'annulation de 10 000 vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Neige, grésil, pluie verglaçante et froid dangereux attendus dimanche

Déclarations d'urgence fédérales approuvées dans au moins 12 États

Les pannes touchent des États comme le Mississippi, la Louisiane et le Texas

Plus de 10 000 vols annulés dimanche

(Mise à jour des pannes d'électricité et des annulations de vols, ajout d'une citation de Noem, voir paragraphes 1-4, 12-13) par Blake Brittain et Phil Stewart

Plus d'un million de clients aux États-Unis, jusqu'au Nouveau-Mexique à l'ouest, ont été privés d'électricité et plus de 10 000 vols ont été annulés dimanche lors d'une tempête hivernale monstre qui a paralysé les États de l'est et du sud avec de fortes chutes de neige et du verglas. Alors que la neige, le grésil, la pluie verglaçante et des températures dangereusement glaciales ont balayé les deux tiers est du pays dimanche, le nombre de pannes d'électricité a continué d'augmenter. À 14 h 16 EST (1916 GMT) dimanche, plus d' un million de clients américains étaient privés d'électricité, selon PowerOutage.us, avec au moins 330 000 dans le Tennessee et plus de 100 000 dans le Mississippi et la Louisiane. Les autres États touchés sont le Texas, le Kentucky, la Géorgie, la Virginie-Occidentale et l'Alabama. Plus de 10 800 vols américains prévus pour dimanche ont été annulés, selon le site web de suivi des vols FlightAware. Plus de 4 000 vols ont été annulés samedi. L'aéroport national Ronald Reagan de Washington a déclaré que les compagnies aériennes avaient annulé tous les vols à l'aéroport dimanche. Les données de FlightAware ont indiqué que plus de 80 % des vols du dimanche ont été annulés dans plusieurs aéroports de grandes régions métropolitaines, notamment New York, Philadelphie et Charlotte (Caroline du Nord).

Delta Air Lines DAL.N a déclaré dimanche qu'elle avait l'intention de réduire ses horaires "en fonction des précipitations gelées en temps réel et des conditions de tempête de l'après-midi".

La compagnie aérienne avait ajusté son programme samedi, avec des annulations supplémentaires dans la matinée pour Atlanta et le long de la côte Est, y compris à Boston et à New York City, et a déclaré qu'elle déplacerait des experts des hubs par temps froid pour soutenir les équipes de dégivrage et de bagages dans plusieurs aéroports du sud.

Les dernières prévisions du National Weather Service pour la période de dimanche à lundi matin annoncent de fortes chutes de neige de la vallée de l'Ohio jusqu'au nord-est, y compris jusqu'à 18 pouces en Nouvelle-Angleterre. Une grande partie du sud-est et certaines parties du centre du littoral atlantique devraient recevoir de la pluie et de la pluie verglaçante.

Les prévisionnistes ont annoncé "des températures glaciales et un refroidissement éolien dangereux" depuis les plaines du sud jusqu'au nord-est dans le sillage de la tempête, entraînant "des déplacements dangereux prolongés et des impacts sur les infrastructures".

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS DÉCLARENT DES SITUATIONS D'URGENCE

Qualifiant les tempêtes d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi les déclarations fédérales d'urgence pour la Caroline du Sud, la Virginie, le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Maryland, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, l'Indiana et la Virginie-Occidentale.

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré des urgences météorologiques samedi, a indiqué le ministère de la sécurité intérieure.

Les lignes électriques pourraient être particulièrement vulnérables en raison du risque de verglas, ont déclaré les responsables.

"La situation avec cette tempête est assez unique, simplement parce qu'il va faire froid pendant un certain temps", a déclaré la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, lors de l'émission "Fox News Sunday Briefing". "La glace qui est tombée sur ces lignes les rendra lourdes, même si elles ne sont pas tombées tout de suite."

Samedi, le ministère de l'énergie a publié une ordonnance d'urgence autorisant le Conseil de fiabilité électrique du Texas à déployer des ressources de production de secours dans les centres de données et d'autres installations importantes, afin de limiter les pannes d'électricité dans l'État.

Dimanche, le ministère de l'énergie a publié une ordonnance d'urgence autorisant l'opérateur de réseau PJM Interconnection à exploiter des "ressources spécifiées" dans la région du centre du littoral atlantique, sans tenir compte des limites imposées par les lois de l'État ou les permis environnementaux. Samedi, les opérateurs de réseaux électriques américains ont renforcé leurs précautions afin d'éviter les pannes tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les opérations en Virginie comprennent la plus grande collection de centres de données au monde, a déclaré que si ses prévisions de glace se confirment, l'événement hivernal pourrait être l'un des plus importants à affecter la société.