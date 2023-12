Aux Etats-Unis, la Fed devrait maintenir le cap encore un moment

La Réserve fédérale (Fed), le 3 mai 2023 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Les taux de la banque centrale américaine (Fed) devraient rester stables mercredi à l'issue de la dernière réunion de l'année, car l'inflation ralentit, mais les responsables de l'institution devraient se garder de commencer à évoquer des baisses.

La réunion du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, a démarré mardi, et a repris mercredi, "à 09H00 (14H00 GMT) comme prévu", a précisé à l'AFP un porte-parole de la Fed.

La décision sera annoncée à 14H00 (19H00 GMT), et suivie d'une conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell.

"La Fed va opter pour le statu quo lors de la réunion d'aujourd'hui", anticipe Matthew Martin, économiste pour Oxford Economics.

Les taux, situés depuis juillet dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, leur plus haut niveau depuis 22 ans, devraient en effet y rester, face à une inflation qui semble progressivement rentrer dans les clous.

A quelques heures de la décision, la publication des prix à la production, qui mesurent l'inflation côté producteurs, est venue s'ajouter un argument: les prix de gros sont en effet restés stables en novembre, et ont ralenti sur un an, à 0,9%.

"Rien dans les chiffres d'aujourd'hui ne modifie notre anticipation selon laquelle le FOMC maintiendra sa politique stable aujourd'hui et que les taux ne remonteront plus ensuite", souligne ainsi Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE, dans une note.

Mardi, c'est l'indice CPI, qui mesure l'inflation côté consommateurs, qui avait montré un ralentissement de la hausse des prix, à 3,1% sur un an en novembre, contre 3,2% en octobre.

Un autre indice de l'inflation, le PCE, celui que privilégie la banque centrale américaine (Fed), et qu'elle veut ramener à 2%, est publié plus tard dans le mois, mais avait, en octobre, ralenti lui aussi, à 3,0% sur un an, contre 3,4% en septembre.

- Prévisions actualisées -

Et le contexte économique reste, lui, favorable. De là à envisager que le pari de la Fed, d'un atterrissage en douceur de l'inflation avec des dégâts minimes sur l'économie, est gagné, il n'y a qu'un pas.

"La situation de l'emploi semble toujours excellente et l'inflation diminue très rapidement. Et c'est exactement ce que nous avons promis", a récemment salué le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Néanmoins, les responsables de la Fed devraient rester prudents à ce stade, n'écartant pas la possibilité de relever encore les taux si nécessaire, et repoussant toute discussion sur une baisse des taux.

"Il serait prématuré (...) de spéculer sur le moment où la politique pourrait être assouplie", a récemment rappelé Jerome Powell, "ces progrès doivent se poursuivre si nous voulons atteindre notre objectif de 2%".

En effet, l'inflation se rapproche de sa cible, mais la dernière marche semble encore très longue, et "un retour aux 2% est très improbable dans un futur proche", assure dans une note Oren Klachkin, économiste pour Nationwide.

La Fed "ne pense pas à baisser les taux pour l'instant", ajoute-t-il, "nous anticipons la première baisse autour de la mi-2024. D'ici là l'économie sera plus faible et l'objectif d'inflation sera quasi atteint".

L'économie américaine semble en effet commencer à perdre de sa superbe, après trois premiers trimestres où elle a battu toutes les anticipations.

La consommation des ménages ralentissait au mois d'octobre, alors que les réserves accumulées par les Américains sont désormais largement entamées et la hausse des salaires donne des signes de tassement.

Quant au taux de chômage, il reste très faible, à 3,7%. Mais 1,7 million de personnes percevaient une allocation chômage fin novembre, le plus haut niveau depuis fin 2021, signe que le marché de l'emploi se détend et qu'il devient plus difficile de trouver un nouveau travail.

La Banque centrale américaine publiera également ses prévisions économiques en termes d'inflation, chômage et croissance du PIB.

La croissance devrait être revue en hausse par rapport aux précédentes prévisions, publiées en septembre, tandis que chômage et inflation devraient, eux, être révisés à la baisse.