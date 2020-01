Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AutoZone : plombé par une dégradation de broker Cercle Finance • 06/01/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - AutoZone s'affaisse de 3%, affecté par une note de Wedbush qui passe de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 1375 à 1225 dollars, notant une valorisation proche de sommets après une progression de 40% de l'action en 2019. Le broker voit la poursuite de la dynamique de revenus liée aux initiatives du groupe, mais aussi un peu plus de risque du fait d'une météo moins favorable et d'un estompement de l'inflation tirée par les droits de douanes plus tard cette année. Wedbush percoit 'davantage d'opportunité dans Advance Auto Parts (AAP)' au sein de la distribution d'équipements automobiles, estimant que 'les opportunités d'expansion de marge restent robustes' et que 'les attentes sont modestes'.

Valeurs associées AUTOZONE NYSE -2.99%