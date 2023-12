Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AutoZone: nouveaux rachats d'actions autorisés information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 10:33









(CercleFinance.com) - AutoZone a annoncé mercredi soir la décision de son conseil d'administration d'autoriser le rachat de deux milliards de dollars supplémentaires d'actions, dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours.



Depuis le lancement du programme de rachat en 1998, et en incluant le montant nouvellement autorisé, le conseil d'administration du distributeur d'équipements automobiles a autorisé des rachats d'actions d'une valeur de 37,7 milliards de dollars.



'La capacité continue d'AutoZone à générer de solides flux de trésorerie disponibles nous permet d'augmenter notre autorisation cumulée tout en maintenant nos notes de crédit de première qualité', a déclaré le CFO Jamere Jackson.





Valeurs associées AUTOZONE NYSE -1.53%