AutoZone : hausse de 84% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - AutoZone publie un résultat net en hausse de 74% à 596,2 millions de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice 2020-21, soit 26,48 dollars par action (+84%), un BPA dépassant sensiblement le consensus de marché. Le distributeur d'équipements automobiles a vu son profit opérationnel croitre de 63% à 803,5 millions de dollars, pour des revenus en augmentation de 31,4% à 3,7 milliards (+28,9% en données comparables aux seuls Etats-Unis). 'Tandis que notre activité particuliers (DIY) s'est à nouveau montrée très vigoureuse ce trimestre, notre croissance de 44% des ventes de l'activité professionnels s'est démarquée comme exceptionnelle', souligne le PDG Bill Rhodes.

