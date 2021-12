Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AutoZone : hausse de 25% du résultat net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - AutoZone publie un résultat net en hausse de 25,5% à 555,2 millions de dollars au titre du premier trimestre de son exercice 2021-22, soit 25,69 dollars par action (+38,1%), et un profit opérationnel en croissance de 22,6% à 754,5 millions de dollars, Le distributeur d'équipements automobiles a vu ses revenus augmenter de 16,3% à 3,7 milliards (+13,6% en données comparables aux seuls Etats-Unis), dont une progression exceptionnellement forte de 29,4% pour son activité professionnels. 'Alors que nous continuons d'investir prudemment dans nos activités, nous restons engagés dans notre approche de long terme disciplinée de croissance des résultats opérationnels et du cash-flow tout en utilisant le bilan avec efficience', souligne le PDG Bill Rhodes.

Valeurs associées AUTOZONE NYSE 0.00%