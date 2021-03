Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AutoZone : hausse de 20% du BPA trimestriel Cercle Finance • 02/03/2021 à 13:44









(CercleFinance.com) - AutoZone publie un résultat net en hausse de 15,6% à 345,9 millions de dollars au titre du deuxième trimestre de son exercice 2020-21, soit 14,93 dollars par action (+20,5%), ainsi qu'un profit opérationnel en croissance de 18,1% à 481,8 millions. Le distributeur d'équipements automobiles a vu ses revenus augmenter de 15,8% à 2,9 milliards de dollars (+15,2% en données comparables aux seuls Etats-Unis), mais sa marge brute s'est tassée de 77 points de base à 53,6%. 'Nos solides ventes aux particuliers (DIY) ont été aidées par les mesures de soutien gouvernementales et les changements de comportement des consommateurs à la suite de la pandémie', souligne le PDG Bill Rhodes.

