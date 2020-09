Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AutoZone : forte hausse des bénéfices au 4e trimestre Cercle Finance • 22/09/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - AutoZone, distributeur d'équipements automobiles, affiche un bénéfice net en progression de 41,2% à 740,5 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre 2019-20 (clos fin août), soit un BPA en hausse de 47,6% à 30,93 dollars. Le groupe basé à Memphis (Tennessee) a vu son profit opérationnel augmenter de 40,4% à un milliard de dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de 21,2% à 4,5 milliards (+21,8% en données comparables et sur les seuls Etats-Unis). Ainsi, en dépit de la pandémie de Covid-19, AutoZone a ainsi vu son BPA s'accroitre de 13,4% à 71,93 dollars, pour des revenus en progression de 6,5% à 12,6 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé.

Valeurs associées AUTOZONE NYSE -1.53%