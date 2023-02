Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AutoZone: croissance de 10% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 15:37









(CercleFinance.com) - AutoZone annonce que son BPA a augmenté de 10,5% pour atteindre 24,64 dollars sur son deuxième trimestre 2022-23, pour un bénéfice d'exploitation en hausse de 6,9% à 670 millions de dollars et des ventes en augmentation de 9,5% à 3,7 milliards.



A surface comparable, c'est-à-dire en ne comptant que les magasins ouverts depuis au moins un an, ses ventes aux Etats-Unis se sont accrues de 5,3%, après une progression de 13,8% observée l'année dernière à la même époque.



'Nous continuons de croire que les initiatives que nous avons mises en place nous positionnent bien pour le reste de notre exercice', commente Bill Rhodes, le PDG du distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles.





Valeurs associées AUTOZONE NYSE -2.03%