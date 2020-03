Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autozone : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre Cercle Finance • 03/03/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - AutoZone, distributeur d'équipements automobiles, affiche un BPA en hausse de 7,8% à 12,39 dollars au titre de son deuxième trimestre 2019-20 (clos le 15 février), dépassant d'une soixantaine de cents l'estimation moyenne des analystes. Le groupe basé à Memphis (Tennessee) a accru son profit opérationnel de 2% à 407,9 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,6% à 2,5 milliards de dollars, mais en repli de 0,8% à magasins comparables dans les seuls Etats-Unis. 'Nous avons connu des ventes particulièrement difficiles dans certaines catégories ou zones géographiques sensibles à la météorologie, nous indiquant qu'un hiver doux constitue pour nous un vent contraire considérable', précise le PDG Bill Rhodes.

