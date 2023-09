Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AutoZone: BPA accru de près de 15% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 14:03

(CercleFinance.com) - AutoZone publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2022-23, un BPA en augmentation de 14,7% à 46,46 dollars, ainsi qu'un profit d'exploitation en hausse de 10,8% à 1,2 milliard de dollars, et une marge brute en amélioration de 1,2 point à 52,7%.



A 5,7 milliards, le chiffre d'affaires du distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles a progressé de 6,4% par rapport au quatrième trimestre 2021-22, dont une croissance de 2,8% à surface comparable et hors effets de changes.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, AutoZone a ainsi engrangé un BPA en hausse de 12,9% à 132,36 dollars pour des ventes en croissance de 7,4% à 17,5 milliards de dollars (+4,6% à surface comparable et hors effets de changes).