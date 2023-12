Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AutoZone: BPA accru de 19% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - AutoZone publie au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, un BPA en augmentation de 18,6% à 32,55 dollars, ainsi qu'un profit d'exploitation en hausse de 17,4% à 849 millions de dollars, et une marge brute en amélioration de 2,8 points à 52,8%.



A 4,2 milliards, le chiffre d'affaires du distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles a progressé de 5,1%, dont une croissance de 2,1% à surface comparable et hors effets de changes, tirée surtout par l'international (+10,9%).



'Nous demeurons déterminés à stimuler la croissance des ventes et des bénéfices tout au long de l'exercice 2023-24, tout en redistribuant des liquidités à nos actionnaires', commente son PDG Bill Rhodes.





