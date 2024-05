Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AutoZone: augmentation de 7% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - AutoZone publie un BPA en augmentation de 7,5% à 36,69 dollars au titre de son troisième trimestre comptable, ainsi qu'un profit d'exploitation en hausse de 4,9% à 900,2 millions de dollars, pour des revenus de 4,2 milliards (+0,9% en données comparables).



'Alors que nous entamons notre saison de vente estivale très importante, nous sommes très enthousiastes à l'idée des initiatives que nous avons mises en place', affirme Phil Daniele, le CEO du distributeur d'équipements et accessoires automobiles.



'Nous continuons d'investir dans l'entreprise et restons déterminés à adopter une approche disciplinée visant à accroître le profit d'exploitation et les flux de trésorerie, ainsi qu'à créer une forte valeur pour les actionnaires', poursuit-il.





