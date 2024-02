Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AutoZone: augmentation de 17% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 14:19









(CercleFinance.com) - AutoZone publie au titre de son deuxième trimestre 2023-24, un BPA en augmentation de 17,2% à 28,89 dollars, ainsi qu'un profit d'exploitation en hausse de 10,9% à 743,2 millions de dollars, et une marge brute en amélioration de 1,6 point à 53,9%.



A 3,9 milliards, le chiffre d'affaires du distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles a progressé de 4,6%, dont une croissance de 1,5% à surface comparable et hors effets de changes, tirée surtout par l'international (+10,6%).



'Si une comparaison difficile pour les fêtes a impacté négativement la performance des ventes, nous restons encouragés par nos initiatives commerciales et nous nous sentons bien placés pour la croissance future', affirme son CEO Phil Daniele.





Valeurs associées AUTOZONE NYSE +0.55%