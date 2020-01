Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autostrade per l'Italia ne survivrait pas à la révocation de ses concessions autoroutières, déclare le PDG Reuters • 17/01/2020 à 10:23









AUTOSTRADE PER L'ITALIA NE SURVIVRAIT PAS À LA RÉVOCATION DE SES CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES, DÉCLARE LE PDG MILAN (Reuters) - La société Autostrade per l'Italia, filiale du groupe italien d'infrastructures Atlantia, sera en faillite si le gouvernement italien décide de révoquer ses concessions autoroutières, prévient vendredi son PDG dans une interview au quotidien La Repubblica. "Nous allons faire des investissements, mais la révocation (de la concession) nous coulerait", déclare Roberto Tomasi alors que sa société s'est engagée la veille à accroître de 40% sur quatre ans ses dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Atlantia, que contrôle la famille Benetton, et sa filiale sont sous le feu des critiques depuis la catastrophe de Gênes en août 2018, quand l'effondrement du pont autoroutier Morandi que gérait Autorostrade a fait 43 morts. Le gouvernement italien, associant le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate, est tenté de révoquer les concessions autoroutières octroyées à la filiale d'Atlantia. Dans La Repubblica, le ministre de l'Industrie, Stefano Patuanelli, partisan de cette mesure radicale, souligne qu'une telle décision serait la conséquence de la catastrophe de Gênes et ajoute que l'état des 3.000 km du réseau géré par Autostrade inquiète ses usagers. Pour autant, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a annoncé que le dossier Autostrade ne serait pas abordé ce vendredi en conseil des ministres, ce qui laisse du temps à des discussions d'urgence entre les pouvoirs publics et la société autoroutière. (Maria Pia Quaglia; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ATLANTIA MIL +0.42%