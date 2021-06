Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Automobiles : hausse de +46,45% des VP en mai Cercle Finance • 01/06/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Le marché automobile VP est en hausse de +46,45% en mai 2021 avec 141 041 immatriculations, celui du VU de +30,43%, et la hausse des VP+VU est de +42,88% selon le CCFA. En prenant 2019 comme base de comparaison, les VP sont à -27,28%, les VU -12,37%, les VP+VU -24,67%. ' Le marché est encore convalescent et les particuliers hésitent encore à reprendre leurs achats de véhicules neufs leur préférant les occasions ' indique le CCFA. ' Les véhicules électriques et les hybrides poursuivent leur ascension tandis que le diesel atteint un point bas en VP ' rajoute le CCFA.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.