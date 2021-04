Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Automobiles : hausse de +191,66% des immatriculations en Mars Cercle Finance • 01/04/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le CCFA annonce les chiffres du marché automobile en mars 2021. Les hausses sont de +191,66% pour les VP avec 182 775 immatriculations, +191,66% pour les VU +182,89% et de +189,80% pour les VP+VU. ' La base de comparaison 2020 est bien évidemment inutile pour juger du marché de ce mois de mars, premier mois du 1er confinement de la pandémie Covid.' souligne le CCFA. Le marché 2021 n'a pas retrouvé son niveau avant Covid souligne le CCFA. ' Tassement des commandes, comportement de précaution des ménages, les restrictions de circulation et l'effet semi-conducteur jouent clairement '. Stellantis enregistre une hausse de 215,62% avec 64 466 immatriculations en Voitures Particulières (VP) et Renault affiche une progression de +125,88% avec 39 803 immatriculations sur le mois de Mars 2021.

