Automobile: perspectives neutres pour le secteur en 2024 selon Fitch

(AOF) - Les perspectives sectorielles pour les constructeurs et équipementiers automobiles mondiaux en 2024 sont neutres, selon le nouveau rapport de Fitch Ratings. L’agence estime que l'amélioration des chaînes d'approvisionnement permettra d'augmenter la production mondiale de véhicules, mais que les ventes globales seront modérées par des conditions économiques dégradées en particulier aux États-Unis et en Chine. Fitch s'attend à ce que les ventes et la production mondiales augmentent d'environ 4 % en 2024.

Fitch prévoit qu'une croissance économique plus faible et des taux d'intérêt plus élevés affecteront la demande globale de véhicules en 2024. L'agence prévoit cependant que la forte demande refoulée due à la sous-production de l'industrie au cours des dernières années est susceptible de soutenir les ventes, et que la normalisation des prix et des gammes de véhicules fera revenir certains clients auparavant été exclus du marché.

La production de véhicules a atteint ou légèrement dépassé les niveaux de récession depuis près de trois ans, de sorte que Fitch ne s'attend pas à ce que les ventes baissent en 2024, mais à ce qu'elles restent probablement inférieures aux niveaux d'avant la pandémie.

La plupart des émetteurs de dette du secteur automobile mondial ont des perspectives de notation stables, avec des bilans solides et une flexibilité financière suffisante pour gérer un scénario de stress modéré avec des notations intactes. Ainsi, à moins d'une surprise importante dans l'environnement macroéconomique ou de problèmes inattendus propres aux entreprises, Fitch ne s'attend qu'à des changements de notation limités en 2024 dans le secteur. Les actions de notation seront principalement limitées aux émetteurs qui ont actuellement des perspectives positives ou négatives.