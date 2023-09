Automobile: les voitures électriques dépassent 20% des ventes en août

La part de marché des voitures électriques a dépassé 20% pour la première fois en août en Europe, selon les chiffres de l'association des constructeurs (ACEA), le marché connaissant toutes motorisations confondues son treizième mois de hausse d'affilée.

Le mois dernier, 787.626 unités ont été écoulées dans l'Union européenne, une croissance de 21% sur un an. La hausse est nette sur les trois plus gros marchés: +37,3% en Allemagne, +24,3% en France et +11,9% en Italie.

"Le marché européen rebondit des pénuries de composants de l'année dernière", explique l'ACEA dans un communiqué.

"La croissance actuelle du marché peut être expliquée par le niveau particulièrement bas de l'année précédente, et par un niveau de commandes (à livrer) toujours élevé", résume Constantin Gall, associé responsable du domaine mobilité en Europe du cabinet EY. "Les constructeurs sont toujours en train d'exécuter des commandes de l'année dernière."

Mais l'année prochaine devrait être "faible" au vu des commandes actuelles, sur fond de ralentissement économique et de taux d'intérêts élevés qui pénalisent le pouvoir d'achat des ménages, note l'expert.

Avec une croissance des ventes de 118,1% sur un an, à 165.165 unités représentant 21% des immatriculations de voitures neuves, les modèles électriques ont pour la deuxième fois après juin dernier dépassé le diesel.

Mais "l'essor de l'électrique en Europe devrait avoir atteint un pic provisoire en août" car, notamment, "l'Allemagne va manquer comme moteur de croissance" avec la fin, depuis septembre, de certaines subventions à l'achat, relève M. Gall.

D'ici 2025, le gouvernement compte y supprimer progressivement le bonus écologique, et les constructeurs européens peinent encore à proposer des modèles électriques d'entrée de gamme.

"Le marché reste très fortement tiré par des subventions publiques et la dynamique s'effondre quand celles-ci sont réduites ou s'arrêtent", ajoute-t-il.

Parmi les autres motorisations, l'essence reste en tête avec près de 33% du marché, moins qu'en août 2021 (39%). Les voitures électriques arrivent en deuxième position (24%), devant les électriques, qui ont quasiment doublé leur part en un an.

Le diesel ne représente plus que 12,5% du marché européen (16% en août 2021), alors que quelque 7% des ventes étaient des modèles hybrides rechargeables, contre 8,5% un an auparavant.

Sur les huit premiers mois de l'année, la hausse est de 17,9%, avec 7,1 millions de voitures vendues, tout en restant sous les 9 millions de 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Parmi les marques et constructeurs, le groupe Volkswagen reste leader du marché avec 27% des ventes (209.500 unités) en août, devant le groupe Stellantis (17%).

Renault arrive troisième, avec 9,5%.

Tesla a connu en août la plus forte progression: +247% à 27.300 voitures. Le constructeur californien dépasse ainsi ce même les marques Fiat, Citroën, Seat, Cupra et Ford notamment.

ys/ha/pta