Automobile : l’électrique n’est « pas une solution miracle » selon l’Acea

(AOF) - « L'électrification de masse est un élément majeur de la solution vers laquelle nous tendons tous, mais ce n'est pas une solution miracle ». L'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea) appelle ce jour la Commission européenne et le Conseil à trouver une solution à l'impasse actuelle concernant la législation européenne sur les émissions de CO2 qui devait être promulguée au début de ce mois. Les constructeurs estiment que la transformation fondamentale de l'industrie européenne « a besoin d'une planification sécurisée ».

"L'ennemi, c'est l'énergie fossile, et non une technologie particulière ", a déclaré Luca de Meo, président de l'Acea. "Nous constatons que l'Europe est la seule zone géographique prête à abandonner la neutralité technologique comme pilier de son cadre réglementaire", a-t-il ajouté, soulignant que le secteur " fait tout son possible pour investir massivement dans l'électrification ".

Convaincue que les objectifs climatiques nationaux et européens " ne doivent pas être remis en question " l'organisation affirme que " pour atteindre ces objectifs, l'ouverture technologique reste essentielle " car l'Europe " doit conserver l'agilité nécessaire pour répondre aux différents besoins et s'adapter aux circonstances changeantes ".

L'Acea note que l'accord final sur le CO2 - conclu en octobre dernier entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil - évoque un recours aux carburants renouvelables dans le secteur des transports.