Automobile: Hyundai vend son unique usine en Russie et quitte le pays

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor a annoncé mardi qu'il vendait son unique usine de fabrication en Russie, à l'arrêt depuis mars 2022 après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

( AFP / SAUL LOEB )

"Hyundai Motor Company a tenu aujourd'hui une réunion de son conseil d'administration, pour approuver un plan de vente de l'ensemble de ses parts dans (la filiale) Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR LLC) à Art-Finance LLC", a déclaré la société dans un communiqué.

"Hyundai prend actuellement les dernières dispositions avec Art-Finance pour finaliser les détails de l'accord", a-t-elle ajouté.

L'usine Hyundai de Saint-Pétersbourg, inaugurée en 2010, a suspendu ses activités en mars 2022, invoquant des difficultés d'approvisionnement en composants depuis le début de la guerre.

Les ventes du constructeur sud-coréen ont chuté en Russie, où Hyundai a vendu 45.000 véhicules l'année dernière, contre 200.000 par an en moyenne auparavant, selon l'Association of European Business (AEB).

En août, ses ventes mensuelles ont chuté au niveau historiquement bas de six véhicules, selon la même source.

Ces dernières décennies, plusieurs groupes automobiles internationaux se sont implantés en Russie pour profiter de la vitalité de l'économie du pays, mais nombre de ces usines ont dû fermer.

En outre la guerre en Ukraine a provoqué depuis 2022 le départ d'entreprises étrangères car les sanctions adoptées par l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays ont rendu l'activité de plus en plus difficile.

Au début de l'année, les constructeurs automobiles Volkswagen et Toyota ont eux aussi cédé leurs activités russes. Nissan et Renault s'étaient retirés du pays en 2022, en vendant leurs actifs à l'Etat russe.