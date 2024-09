Automobile: BMW rappelle 1,5 million de véhicules et abaisse ses objectifs annuels

En 2024, les livraisons de véhicules de BMW devraient désormais "légèrement diminuer", a annoncé le groupe ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le constructeur allemand de voitures haut de gamme BMW a été contraint mardi d'abaisser ses objectifs annuels en raison d'un système de freinage défectueux qui a provoqué des rappels et des arrêts de livraison affectant 1,5 million de véhicules.

Les problèmes concernent le système de freinage intégré (IBS) d'un "fournisseur", dont BMW n'a pas dévoilé le nom ni les détails techniques.

Selon l'agence Bloomberg, l'équipementier allemand Continental est le seul à fournir ces systèmes à BMW qui en équipe ses véhicules des marques BMW, Mini et Rolls-Royce

Ces informations ont été confirmées à l'AFP par l'entourage du constructeur bavarois.

Conséquence de ces rappels: en 2024, les livraisons de véhicules de BMW devraient désormais "légèrement diminuer" sur un an, quand elles devaient légèrement progresser selon la prévision initiale, après le niveau record de 2,56 millions d'unités atteint en 2023.

Cela affectera aussi la rentabilité du groupe puisque la marge opérationnelle dans l'activité automobile, division phare, est désormais attendue dans une fourchette "de 6% à 7%", contre 8% à 10% auparavant, selon un communiqué.

Le résultat imposable du groupe, qui livre aussi des motos, doit désormais "reculer nettement" et non plus "légèrement" comme anticipé auparavant.

A la Bourse de Francfort, les titres de BMW et de Continental perdaient plus de 7% après cette annonce.

Les ventes du fabricant de la berline i6 électrique sont également pénalisées par la demande toujours atone en Chine, un marché-clé, a indiqué BMW mardi. "Malgré les mesures de soutien du gouvernement, les réticences à acheter perdurent", ajoute le groupe.

C'est un nouveau coup dur pour l'industrie automobile allemande après l'annonce choc de Volkswagen qui a révélé début septembre préparer un plan drastique d'économies, avec de possibles fermetures d'usines et licenciements en Allemagne.

La position des constructeurs allemands est de plus en plus remise en question par l'électrification à grande vitesse du parc automobile chinois qui profite principalement aux marques locales.

Les résultats du troisième trimestre de BMW, qui seront publiés début novembre, refléteront en grande partie les effets négatifs liés aux actuelles mesures sur les véhicules, indique le groupe.