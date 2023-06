Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autogrill: succès de la réouverture de l'offre de Dufry information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Autogrill grimpe de 4% à Milan après l'annonce du succès de la réouverture de l'offre publique de Dufry sur les actions du groupe italien de services de restauration, 27.801.682 actions supplémentaires (soit 7,22% du capital) y ayant été apportées.



Par conséquent, compte tenu des actions déjà détenues par le groupe suisse et de celles auto-détenues par Autogrill, Dufry détiendra 94,5% du capital. Il prévoit de faire radier Autogrill de la cote dès que possible dans les semaines à venir.



Dufry émettra 4,39 millions de nouvelles actions supplémentaires pour rémunérer les actions Antogrill apportées au cours de la période de réouverture. Le premier jour de négociation de ces nouvelles actions Dufry devrait être le 8 juin.





