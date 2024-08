Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Autodesk: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Autodesk a relevé jeudi soir ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA non-GAAP de 8,18 à 8,31 dollars, ainsi que des revenus de 6,08 à 6,13 milliards de dollars (soit une croissance d'environ 11%).



Sur son deuxième trimestre comptable, l'éditeur de logiciels a réalisé un BPA non-GAAP de 2,15 dollars, en croissance de près de 13% en comparaison annuelle, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée d'un point à 37%.



Porté par des croissances proches de, ou supérieure à 10% dans l'ensemble des régions, son chiffre d'affaires s'est accru de 12% à 1,51 milliard de dollars (+13% à taux de change constants), les revenus récurrents ayant représenté 97% du total.





