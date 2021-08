Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autodesk : relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Autodesk a déclaré mercredi soir anticiper désormais, pour l'exercice en cours, un BPA ajusté entre 4,91 et 5,06 dollars et une marge opérationnelle ajustée d'environ 31%, pour des revenus entre 4875 et 4975 millions, en croissance de 18-20%. L'éditeur de logiciels d'entreprise a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 23% à 1,21 dollar au titre de son deuxième trimestre, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de deux points à 31% pour des revenus en hausse de 16% à 1,06 milliard (+14% à changes constants).

