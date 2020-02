Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autodesk : doublement du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 28/02/2020 à 11:04









(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté doublé à 92 cents au titre de son quatrième trimestre comptable, et une marge opérationnelle ajustée bondissant de 10 points à 29%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 22% à 899 millions de dollars. L'éditeur de logiciels d'entreprise note que ses revenus récurrents ont représenté 95% du total, une proportion améliorée de deux points en un an, et que ses facturations se sont accrues de 43% pour atteindre 1,49 milliard de dollars. Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 2,79 dollars, sot la borne haute de sa fourchette cible d'il y a trois mois (2,74 à 2,79 dollars), le groupe basé à San Rafael (Californie) l'anticipe entre 4,21 et 4,44 dollars pour l'année en cours.

Valeurs associées AUTODESK INC NASDAQ -5.26%