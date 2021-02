Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autodesk : deux nominations à la direction Cercle Finance • 26/02/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - En marge de la publication des résultats, Autodesk a annoncé jeudi soir l'embauche de Debbie Clifford à titre de directrice financière (CFO), à compter du 8 mars, et de Raji Arasu à titre de directrice technologique (CTO), à compter du 19 avril. Debbie Clifford, qui occupe actuellement le poste de CFO chez SurveyMonkey, retourne ainsi chez Autodesk où elle a occupé divers postes de direction financière pendant 13 ans, et lui 'apporte son expérience financière, stratégique et opérationnelle élargie'. Précédemment vice-présidente senior de l'ingénierie de plateforme chez Intuit, Raji Arasu sera responsable de la stratégie technologique d'Autodesk et remplacera Scott Borduin, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite l'an dernier.

Valeurs associées AUTODESK INC NASDAQ -1.67%