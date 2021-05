Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autodesk : départ du directeur juridique en fin d'année Cercle Finance • 28/05/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Autodesk a fait part jeudi soir du prochain départ en retraite de Pascal Di Fronzo, vice-président exécutif des affaires d'entreprise et directeur juridique, après 23 années au sein du groupe. Pascal Di Fronzo restera en poste jusqu'en décembre 2021. L'éditeur de logiciels d'entreprise entamera la recherche de son successeur en tant que directeur juridique alors qu'il se préparera à quitter ses fonctions.

