Autodesk : croissance de 28% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en croissance de 28% à 1,33 dollar au titre de son troisième trimestre, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de deux points à 32% pour des revenus en hausse de 18% à 1,13 milliard (+17% à changes constants).

L'éditeur de logiciels d'entreprise anticipe, pour l'exercice en cours, un BPA ajusté entre 4,98 et 5,04 dollars et une marge opérationnelle ajustée d'environ 31%, pour des revenus entre 4,36 et 4,375 milliards, en croissance d'environ 15%.

'Les perturbations logistiques et les pressions inflationnistes qui en résultent, une pénurie de main d'oeuvre globale, ainsi que les flux et reflux de la Covid impactent le rythme de notre reprise et nos perspectives', prévient la CFO Debbie Clifford.