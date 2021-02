Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autodesk : croissance de 28% du BPA ajusté trimestriel Cercle Finance • 26/02/2021 à 13:40









(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 28% à 1,18 dollar au titre de son quatrième trimestre comptable, dépassant les attentes, et une marge opérationnelle ajustée améliorée d'un point à 30%. L'éditeur de logiciels d'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 16% à 1,04 milliard de dollars, en données publiées comme à changes constants, les revenus récurrents représentant 94% du total. Pour l'exercice 2022, le groupe anticipe un BPA ajusté entre 4,78 et 5,08 dollars et une marge opérationnelle ajustée entre 31 et 32% pour des revenus entre 4265 et 4345 millions, en croissance de 13-15%.

Valeurs associées AUTODESK INC NASDAQ -0.50%