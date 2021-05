Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autodesk : croissance de 21% du BPA au 1er trimestre Cercle Finance • 28/05/2021 à 13:13









(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 21% à 1,03 dollar au titre de son premier trimestre comptable, dépassant les attentes, et une marge opérationnelle ajustée stable à 28% pour un chiffre d'affaires en hausse de 12% à 989 millions de dollars. Pour l'exercice en cours, l'éditeur de logiciels d'entreprise anticipe un BPA ajusté entre 4,67 et 4,97 dollars et une marge opérationnelle ajustée entre 30 et 31% pour des revenus désormais anticipés entre 4305 et 4385 millions, en croissance de 14-16%.

Valeurs associées AUTODESK INC NASDAQ +0.42%