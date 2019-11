Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autodesk : BPA supérieur aux attentes au 3e trimestre Cercle Finance • 27/11/2019 à 10:20









(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé mardi soir un BPA ajusté multiplié par 2,7 à 78 cents au titre de son troisième trimestre comptable, battant de cinq cents l'estimation moyenne des analystes, et une marge opérationnelle ajustée bondissant de 13 points à 27%. L'éditeur de logiciels d'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 28% à 843 millions de dollars (en publié comme à taux de changes constants), dont 96% de revenus récurrents, proportion stable sur un an. Pour l'ensemble de son exercice, le groupe basé à San Rafael (Californie) anticipe un BPA compris entre 2,74 et 2,79 dollars et un chiffre d'affaires dans une fourchette allant de 3405 à 3445 millions de dollars.

Valeurs associées AUTODESK INC NASDAQ +4.49%